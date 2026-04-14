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SILVER del 13/04/2026

Finanza
SILVER del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Riunione sostanzialmente debole quella del 13 aprile per il metallo prezioso, che conclude gli scambi in frazionale calo a 75,6.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 74,67. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,37. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 78,07.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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