Francia, occupazione stabile nel primo trimestre

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2026 in Francia l'occupazione è rimasta stabile (0,0%, ovvero -4.900 nuovi posti di lavoro), dopo una sostanziale stabilità nel trimestre precedente (-0,1%, ovvero -40.500 posti di lavoro). Lo rileva l'INSEE, l'ufficio di statistica nazionale. Il dato è risultato inferiore dello 0,2% rispetto al livello del primo trimestre del 2025 (ovvero -47.600 posti di lavoro), ma ha comunque superato nettamente del 4,7% (ovvero 1,2 milioni di posti di lavoro in più) il livello pre-crisi sanitaria (fine 2019).



Nel primo trimestre del 2026, l'occupazione nel settore privato è rimasta pressoché invariata (-0,1%) rispetto al trimestre precedente (ovvero -13.900 posti di lavoro dopo -19.500). Su base annua, l'occupazione nel settore privato è diminuita dello 0,3% (ovvero -60.700 posti di lavoro): si tratta del quinto trimestre consecutivo di lieve calo su base annua. Tuttavia, ha comunque superato nettamente il livello pre-crisi sanitaria del 5,1% (ovvero +1 milione di posti di lavoro).



L'occupazione nel settore pubblico è rimasta pressoché stabile nel primo trimestre del 2026 (+0,1%, ovvero +9.000 posti di lavoro) dopo il calo registrato nel trimestre precedente (-0,3%, ovvero -21.000 posti di lavoro). Ha superato di poco, dello 0,2%, il livello del primo trimestre del 2025 (ovvero +13.200 posti di lavoro) e nettamente quello del quarto trimestre del 2019 (+3,4%, ovvero +0,2 milioni di posti di lavoro). Nell'arco di un anno, l'occupazione nel settore pubblico è aumentata per il personale a contratto ed è diminuita per i dipendenti statali.



(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)

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