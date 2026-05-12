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Wall Street chiude poco mossa

Finanza
Wall Street chiude poco mossa
(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta a cavallo dlela parità, di riflesso agli svikluppi della situazione in Medioriente, con Trump che ha respinto l'ultima proposta avanzata da Teheran per un piano di pace, definendola "totalmente inaccettabile".

A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile su 49.704 punti; sulla stessa linea l'S&P-500 si ferma a 7.413 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,29%); sulla parità l'S&P 100 (+0,13%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,63%), materiali (+1,43%) e beni industriali (+1,01%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-2,33%), beni di consumo per l'ufficio (-0,76%) e beni di consumo secondari (-0,64%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+3,27%), Honeywell International (+2,81%), Cisco Systems (+2,23%) e Nvidia (+1,97%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike, che ha terminato le contrattazioni a -3,93%.

Preda dei venditori Walt Disney, con un decremento del 3,05%.

Si concentrano le vendite su IBM, che soffre un calo del 2,70%.

Vendite su Salesforce, che registra un ribasso del 2,38%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Qualcomm (+8,42%), Western Digital (+7,46%), Seagate Technology (+6,56%) e Micron Technology (+6,50%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Shopify, che ha terminato le contrattazioni a -7,15%.

Sensibili perdite per Intuitive Surgical, in calo del 6,67%.

In apnea IDEXX Laboratories, che arretra del 4,98%.

Tonfo di Workday, che mostra una caduta del 5,01%.
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