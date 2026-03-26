Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%.
Le tendenza di medio periodo del Dow Jones 30 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 46.713,5. Supporto stimato a 45.861,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 47.565,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)