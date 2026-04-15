Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Protagonista il Nasdaq Composite, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,96%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23.973,8. Rischio di discesa fino a 22.969,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.977,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)