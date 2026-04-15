Milano 14-apr
48.176 0,00%
Nasdaq 14-apr
25.842 +1,81%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14-apr
10.609 0,00%
Francoforte 14-apr
24.044 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.872,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.872,32 in apertura.
Condividi
```