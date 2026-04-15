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Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,87%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.023,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,87%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,87%, terminando la sessione a 4.023,4 punti.
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