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Dow Jones 19:46
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Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,47%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.559,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,47%
Londra segna un mediocre calo dello 0,47%, terminando gli scambi a 10.559,58 punti.
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