Milano 17:35
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Nasdaq 20:23
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Dow Jones 20:23
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Londra 17:35
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Borsa: Perde molto Londra, in calo dell'1,55%

Il FTSE 100 chiude a 10.276,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Londra, in calo dell'1,55%
In forte ribasso Londra, che mostra una discesa dell'1,55% e archivia la seduta a 10.276,95 punti.
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