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Dow Jones 20:06
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Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,40%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.219,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,40%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,40%, archiviando la giornata a 10.219,11 punti.
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