Milano 17:35
49.511 +0,70%
Nasdaq 18:32
29.600 +0,83%
Dow Jones 18:32
50.741 +0,91%
Londra 17:35
10.466 +0,22%
Francoforte 17:35
24.889 +1,15%

Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,22%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.466,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,22%
Londra conclude in progresso dello 0,22%, archiviando la sessione a 10.466,26 punti.
Condividi
```