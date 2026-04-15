Milano 14-apr
48.176 0,00%
Nasdaq 14-apr
25.842 +1,81%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14-apr
10.609 0,00%
Francoforte 14-apr
24.044 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,33%

SSE a 4.041,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,33%
Indice SSE +1,33% a quota 4.041,45 all'apertura pomeridiana.
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