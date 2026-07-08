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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,52%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,52%
Indice SSE +0,52% a quota 4.011,05 all'apertura pomeridiana.
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