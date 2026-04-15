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Francia, Prezzi consumo (MoM) in marzo

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Francia, Prezzi consumo (MoM) in marzo
Francia, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +1%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,9%).

(Foto: © alexlmx / 123RF)
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