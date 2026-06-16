Madrid: scambi in positivo per Indra
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 57,39 Euro e supporto a 55,25. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 59,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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