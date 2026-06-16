Madrid: scambi in positivo per Indra

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 57,39 Euro e supporto a 55,25. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 59,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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