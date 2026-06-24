Madrid: brusca correzione per Indra

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un -3,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,39 Euro con tetto rappresentato dall'area 52,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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