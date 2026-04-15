Milano 14:11
48.213 +0,08%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14:11
10.625 +0,15%
Francoforte 14:11
24.074 +0,12%

Madrid: positiva la giornata per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Solaria
Bene l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un rialzo del 2,46%.
Condividi
```