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Madrid: giornata depressa per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Endesa
Seduta in ribasso per la società energetica spagnola, che mostra un decremento dell'1,88%.
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