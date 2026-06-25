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Madrid: positiva la giornata per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: positiva la giornata per IAG
Apprezzabile rialzo per International Airlines Group, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.
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