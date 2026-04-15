Metro 5 al fianco dei runner nella festa della Stramilano

(Teleborsa) - Metro 5 rinnova il proprio impegno nel mondo dello sport e della città partecipando come partner a Stramilano, uno degli appuntamenti più attesi di Milano e non solo. Un evento simbolo per tutti gli appassionati di running, che ogni anno trasforma le strade del capoluogo in una grande festa di energia, partecipazione e condivisione.



"Essere presenti a Stramilano rappresenta per Metro 5 una scelta naturale: come metropolitana dello sport, non potevamo mancare a uno dei più grandi eventi di running di Milano. Da sempre siamo vicini agli appassionati, a chi vive lo sport con passione e a chi ogni giorno attraversa la città anche nella nostra metropolitana, che accompagna passeggeri e sportivi nei loro percorsi quotidiani". Si legge nella nota inviata.



Stramilano, uno degli appuntamenti più attesi della città di Milano ma non solo, si correrà domenica 3 maggio. Come da tradizione, la manifestazione si svilupperà in tre percorsi: le due corse amatoriali non competitive ad andatura libera, Stramilano 10 Km e Stramilanina 5 Km, dedicata a famiglie e bambini, e la gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21 Km, la Stramilano Half Marathon, riservata ad atlete e atleti professionisti.



Stramilano è molto più di una corsa: è una festa all’insegna dello sport, della sana competizione e della socializzazione. Ogni anno sono migliaia i runner, professionisti e non, che trasformano le vie di Milano in un’onda colorata dall’entusiasmo contagioso, rendendo questo appuntamento un momento unico per tutta la città.



In occasione dell’evento, Metro 5 sarà presente per condividere da vicino l’atmosfera della manifestazione e sostenere tutti i partecipanti

Con questa sponsorizzazione, Metro 5 conferma ancora una volta la volontà di essere partner di iniziative che promuovono benessere, partecipazione e spirito di comunità, valorizzando il legame tra mobilità urbana, persone e sport.

Condividi

```