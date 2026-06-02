Eventi e scadenze del 2 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 02/06/2026

Appuntamenti:

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

09:15 - Festa della Repubblica - Altare della Patria e Rivista Militare - Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso l'Altare della Patria, in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Successivamente il Presidente assisterà alla tradizionale Parata Militare ai Fori Imperiali. Agli eventi saranno presenti anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e le più alte cariche dello Stato

21:00 - Evento i "Volti della Repubblica" - Piazza del Quirinale - Evento i "Volti della Repubblica" in occasione dell'80° anniversario della Repubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Aziende:

Dollar General - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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