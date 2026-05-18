Nuove regole del Fondo infrastrutture: il MIT chiarisce sul progetto Metro di Genova

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha applicato le nuove disposizioni previste dal Fondo infrastrutture, introducendo criteri aggiornati per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse pubbliche.



Le nuove regole stabiliscono che i finanziamenti non possano restare assegnati qualora non venga raggiunta entro i termini previsti l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), ovvero l’atto con cui l’amministrazione assume un impegno definitivo e formalmente esigibile, generalmente attraverso la firma di un contratto d’appalto o di una convenzione.



Per quanto riguarda la metropolitana di Genova, il progetto non è stato escluso dal finanziamento. L’intervento potrà infatti essere ripresentato nei prossimi riparti annuali del Fondo, eventualmente con un aggiornamento del quadro economico e della documentazione progettuale.



Il Ministero ha inoltre confermato la propria disponibilità a valutare nuovamente la richiesta nell’ambito delle ordinarie procedure di programmazione delle risorse.

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