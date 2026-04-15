MPS, il titolo festeggia il ritorno di Lovaglio con gli spifferi prima dell'annuncio

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha votato a favore del rientro di Luigi Lovaglio come amministratore delegato della banca, dopo che al manager erano state ritirate le deleghe dal board attuale, con la lista di PLT Holding della famiglia Tortora che è risultata la più votata con il 49,95% delle preferenze dei presenti all'assise a Siena.



I risultati sono stati letti dal presidente uscente Nicola Maione dopo oltre mezz'ora di sospensione dell'assemblea per la verifica delle votazioni. Durante questo tempo, è stata pubblicato da parte di almeno due giornali la notizia della vittoria della lista che ricandidava Lovaglio, facendo balzare il titolo dagli 8,53 euro per azione delle 16,59 agli 8,68 euro delle 17,08, senza che in assemblea fossero stati ancora dati i risultati ufficiali.



Il titolo ha chiuso a quota 8,607 euro per azione, in rialzo del 4,67%.



La Lista 3 di PLT Holding ha ottenuto 8 membri del CdA, la Lista 1 del board uscente ha ottenuto 6 membri, mentre la Lista 2 di Assogestioni solo 1 membro.



"Facciamo i complimenti alla lista numero 3 e a tutti i candidati, e auguriamo un ottimo lavoro nell'interesse della banca, ha detto Nicola Maione dopo aver letto i risultati del voto. Maione, comunque eletto nel nuovo CdA come consigliere, ha ritirato la propria candidatura alla presidenza dopo che la lista che lo aveva proposto è risultata sconfitta in assemblea. "Avendo la mia lista perso, ritiro la mia candidatura alla presidenza e ritengo che sia il nuovo cda a decidere", ha sottolineato.



I soci hanno votato per far scegliere anche i due vicepresidenti al nuovo CdA.

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