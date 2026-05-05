Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di Rocca Salimbeni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,24%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Monte Paschi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9,33 Euro. Primo supporto visto a 8,954. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,719.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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