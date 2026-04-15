MPS, vince la lista PLT con il 49,95% dei voti. Rientra Lovaglio, Maione rinuncia a presidenza

I risultati

(Teleborsa) - All'assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena , che ha rappresentato la prima grande applicazione della Legge Capitali, la lista più votata è risultata quella di PLT Holding (famiglia Tortora) con il 49,95% dei voti del capitale presente in assemblea. Come riferito dal presidente Nicola Maione, ha partecipato al voto il 64,92% del capitale sociale.



La Lista n. 1 (candidati del CdA uscente) ha preso il 38,79% dei votanti. La Lista n.2 degli investitori istituzionali (sotto l’egida di Assogestioni) ha ottenuto il 6,94%. I contrari su tutte le liste contano per lo 0,22%, gli astenuti per il 4,08% dei voti.



Risultano eletti i seguenti amministratori: Cesare Bisoni (Lista 3), Nicola Maione (Lista 1), Luigi Lovaglio (Lista 3), Fabrizio Palermo (Lista 1), Claudia Mazzarella (Lista 3), Corrado Passera (Lista 1), Livia Amidani Aliberti (Lista 3), Massimo di Carlo (Lista 3),Carlo Vivaldi (Lista 1), Patrizia Albano (Lista 3), Paolo Boccardelli (Lista 1), Carlo Corradini (Lista 3), Paola Leoni (Lista 3), Antonella Centra (Lista 1), Paola De Martini (Lista 2).



Sono quindi 6 i membri di genere femminile e 9 quelli di genere maschile. La Lista 3 ha ottenuto 8 membri, la Lista 1 6 membri, la Lista 2 1 membro.



Maione ha proposto che sia il CdA entrante a nominare il presidente, dopo aver ritirato la sua disponibilità facendo parte della lista perdente.

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