Buzzi, nominato nuovo CdA. Confermati Veronica Buzzi presidente, Pietro Buzzi AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Buzzi , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025 e ha deliberato di distribuire un dividendo di 70 centesimi per ogni azione. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2026, con stacco in data 18 maggio 2026 della cedola n. 29, e con record date in data 19 maggio 2026.



Tra le altre cose, è stata: rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; approvata la politica sulla remunerazione per il 2026; approvata la proposta di annullamento delle azioni proprie



L'assemblea ha nominato i nuovi organi sociali per tre esercizi, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2028. È stato fissato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con la nomina di: Veronica Buzzi, Pietro Buzzi, Luigi (Gigi) Buzzi, Luigi Buzzi, Paolo Burlando, Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori e Cristiana Scelza, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, che ha ottenuto il 97,534963% dei voti sul capitale rappresentato.



È stato nominato il Collegio Sindacale nelle persone di: Mauro Messi e Giorgio Zoppi sindaci effettivi e Roberto D'Amico sindaco supplente (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza che ha ottenuto il 69,767293% dei voti sul capitale rappresentato) e Raffaella Pagani, cui spetta la Presidenza del Collegio, e Massimo De Buglio e Alessandra Dalmonte sindaci supplenti (tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di SGR e investitori istituzionali che ha ottenuto il 30,075049% dei voti sul capitale rappresentato).



Il CdA, riunitosi al termine dell'assemblea, ha confermato Presidente Veronica Buzzi e Amministratore Delegato Pietro Buzzi, attribuendo a quest'ultimo i poteri e le deleghe esecutive. Ha, altresì, confermato Direttore Generale Dirk Beese.

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