MPS, Collegio Sindacale verifica requisiti dei componenti nominati dall’assemblea di aprile

(Teleborsa) - Il Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena ha accertato, relativamente ai propri componenti nominati dall’Assemblea del 15 aprile 2026: Pierluigi Pace (Presidente), Lavina Linguanti e Monica Vecchiati (Sindaci effettivi), nonché Francesca Sandrolini e Alberto Sodini (Sindaci supplenti), la sussistenza dei requisiti, in particolare di indipendenza, e il rispetto dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Lo comunica una nota della banca senese.

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