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New York: in perdita Lennox International

Migliori e peggiori
New York: in perdita Lennox International
(Teleborsa) - Si muove in perdita Lennox International, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,13% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lennox International rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 509,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 483,7. L'equilibrata forza rialzista di Lennox International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 535,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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