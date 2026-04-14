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New York: in perdita Occidental Petroleum
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In breve
14 aprile 2026 - 20.00
Ribasso per la
compagnia americana di gas e petrolio
, che passa di mano in perdita del 4,82%.
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