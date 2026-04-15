New York: performance negativa per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



Il movimento di Sherwin Williams , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sherwin Williams . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sherwin Williams evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 332,3 USD. Primo supporto a 324. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 321.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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