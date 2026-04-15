New York: performance negativa per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
Il movimento di Sherwin Williams, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sherwin Williams. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sherwin Williams evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 332,3 USD. Primo supporto a 324. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 321.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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