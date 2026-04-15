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/ New York: positiva la giornata per Microsoft
New York: positiva la giornata per Microsoft
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 16.10
Punta con decisione al rialzo la performance del
colosso informatico americano
, con una variazione percentuale del 2,56%.
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