New York: Seagate Technology si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda americana attiva nel settore storage , che mostra un -4,43%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 522,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 501,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 543,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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