Milano 17:07
48.171 -0,01%
Nasdaq 17:07
25.993 +0,58%
Dow Jones 17:07
48.339 -0,41%
Londra 17:07
10.580 -0,27%
Francoforte 17:07
24.083 +0,16%

Perde Carrier Global sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Carrier Global sul mercato di New York
Retrocede molto il produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,21%.
Condividi
```