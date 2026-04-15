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/ Perde Carrier Global sul mercato di New York
Perde Carrier Global sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 16.10
Retrocede molto il
produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,21%.
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