Milano
17:35
51.265
-1,00%
Nasdaq
20:59
29.120
-1,09%
Dow Jones
20:59
51.842
-0,15%
Londra
17:35
10.508
-0,21%
Francoforte
17:35
24.671
-1,29%
Venerdì 26 Giugno 2026, ore 21.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Perde Vertiv Holdings sul mercato di New York
Perde Vertiv Holdings sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
26 giugno 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,47%.
Condividi
Leggi anche
New York: peggiora Vertiv Holdings
Vertiv Holdings in discesa a New York
New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings
New York: mette il turbo Vertiv Holdings
Titoli e Indici
Vertiv Holdings
-6,51%
Altre notizie
New York: amplia il rialzo Vertiv Holdings
New York: Vertiv Holdings scende verso 313,4 USD
In evidenza Vertiv Holdings sul listino di New York
New York: in bella mostra Vertiv Holdings
Vertiv Holdings, quotazioni in calo a New York
Perde ARM Holdings sul mercato di New York
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto