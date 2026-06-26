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Perde Vertiv Holdings sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Vertiv Holdings sul mercato di New York
Pressione sulla società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,47%.
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