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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 10 aprile
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15 aprile 2026 - 16.40
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 10 aprile su base settimanale (WoW) -913K barili
, in calo rispetto al precedente 3,08 Mln barili (la previsione era 2,1 Mln barili).
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