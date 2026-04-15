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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 10 aprile

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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 10 aprile
USA, Scorte petrolio nella settimana del 10 aprile su base settimanale (WoW) -913K barili, in calo rispetto al precedente 3,08 Mln barili (la previsione era 2,1 Mln barili).
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