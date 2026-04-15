Somec, Alantra avvia copertura con target price di 25 euro e raccomandazione Buy

(Teleborsa) - Alantra ha avviato la copertura sul titolo Somec con la raccomandazione Buy e un target price di 25 euro, che implica un upside potenziale del 79% rispetto al prezzo di chiusura della seduta di martedì.



"Dalla vetratura navale alla partnership chiavi in ??mano con cantieri navali e sviluppatori immobiliari di fascia alta, Somec ha costruito una solida traiettoria di crescita combinando l'espansione organica con una strategia di acquisizione e integrazione di successo", osservano gli analisti, rilevando anche che "con il mercato delle navi da crociera in crescita, la disponibilità limitata di nuove navi e le crescenti esigenze di refitting, Somec è ben posizionata per beneficiare dell'attuale slancio del settore, sfruttando il cross-selling, il refitting e l'aumento delle dimensioni dei progetti per guidare la crescita del fatturato e l'espansione dei margini".



Il gruppo opera attraverso tre divisioni: Horizons (vetrate e facciate navali; 59% del fatturato), Talenta (cucine professionali; 17%) e Mestieri (interni di lusso; 26%), al servizio di importanti cantieri navali e sviluppatori di primo piano negli Stati Uniti. Nell'esercizio 2025, Somec ha generato un fatturato di 370 milioni di euro, supportato da un portafoglio ordini di 771 milioni, garantendo una forte presenza in Europa e Nord America.



Gli analisti ricordano che Somec ha registrato una solida espansione storica (CAGR delle vendite del 23% nel periodo 2013-2025), supportata da una strategia di fusioni e acquisizioni di successo. Dopo la temporanea battuta d'arresto in termini di redditività nel periodo 2020-2023, il gruppo ha normalizzato il proprio profilo operativo, riportando il margine EBITDA al 9,3% nel periodo 2025.



Alantra prevede una traiettoria di crescita più stabile e redditizia, con ricavi in ??crescita a un CAGR del 4,3% nel periodo 2025-2028 (stima) a 419,8 milioni di euro e un EBITDA rettificato in crescita a un CAGR del 7,5% a 42,6 milioni di euro, con un margine in espansione al 10,1%. Questo risultato è principalmente determinato dalla leva operativa, dalle sinergie divisionali e da un mix di vendite più favorevole, con un contributo crescente da attività a maggior valore aggiunto e da interventi di refitting.



Gli analisti prevedono inoltre che Somec genererà un solido flusso di cassa libero, supportato da bassi investimenti e fabbisogno di capitale circolante. L'espansione dei margini, unitamente a una struttura a basso impiego di capitale, dovrebbe generare una significativa liquidità (71,3 milioni di euro complessivi nel periodo 2026-2028), il che implica un solido rendimento del flusso di cassa libero (FCF) pari in media al 23,3%. Questo supporta un rapido percorso di riduzione dell'indebitamento, con un debito netto previsto in calo da 36,5 milioni di euro nell'esercizio 2025 (1,1x) a una posizione di cassa netta di 34,8 milioni di euro entro l'esercizio 2028, rafforzando il profilo finanziario del gruppo e offrendo flessibilità per supportare ulteriori opportunità di M&A.





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