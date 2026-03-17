Neodecortech, Alantra avvia copertura con Buy e target price di 5 euro

(Teleborsa) - Alantra ha avviato la copertura sul titolo Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, con un target price di 5 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 42%.



Gli analisti scrivono che Neodecortech ha costruito con successo un gruppo verticalmente integrato, definendo lo standard nella tecnologia delle superfici decorative e conquistando quote di mercato in Europa, sfruttando la produzione interna di energia come vantaggio competitivo chiave. Ciò ha supportato una solida crescita, resilienza in un contesto volatile e margini interessanti.



Guardando al futuro, Alantra prevede che il gruppo registrerà una graduale espansione dei ricavi e un miglioramento della redditività, supportati dal continuo spostamento verso prodotti a maggior valore aggiunto e dall'integrazione di Lamitex. Nel periodo FY24-28 stima un CAGR dei ricavi del +3,1% e un CAGR dell'EBITDA del +6,3%, con un margine EBITDA che raggiungerà l'11,1% nel 2028, a testimonianza di un mix di prodotti migliorato e di sinergie operative. La forte generazione di cassa (FCF yield superiore al 12%) e un'allocazione del capitale disciplinata dovrebbero supportare la riduzione dell'indebitamento, posizionando il gruppo per ulteriori investimenti strategici o acquisizioni mirate.



Il rating Buy è "supportato dal posizionamento industriale differenziato del gruppo, dal profilo di redditività in miglioramento e da una valutazione interessante rispetto ai concorrenti europei", si legge nella ricerca.

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