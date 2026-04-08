Edil San Felice, Alantra alza il target price e conferma Buy con backlog record

(Teleborsa) - Alantra ha alzato il target price su Edil San Felice (ESF) da 5,7 a 6 euro per azione (upside del 51%) confermando il rating "buy" dopo risultati del secondo semestre 2025 solidi e un portafoglio ordini che ha raggiunto livelli record, offrendo forte visibilità sulla crescita futura della società, attiva nelle infrastrutture e quotata su Euronext Growth Milan.



I ricavi del secondo semestre crescono del 4% annuo a 28 milioni, in linea con le attese. L'EBITDA semestrale sale del 35% a 5 milioni con un margin del 18% (+420 punti base), mentre su base annua l'EBITDA raggiunge 11,1 milioni con un margin del 20,5%. La cassa netta a fine 2025 si attesta a 6,7 milioni, meglio delle attese di 4,8 milioni, grazie a una migliore gestione del capitale circolante e a un'accelerazione nel recupero dei crediti IVA.



Il dato più rilevante è il portafoglio ordini: a fine 2025 ha raggiunto 251 milioni (+84% annuo), con un book-to-bill di 4,6 volte, trainato da commesse di dimensioni crescenti tra cui un contratto da 13 milioni con Autostrade del Brennero per una stazione di rifornimento a idrogeno.



Per il 2026 il management punta a un backlog di 300 milioni, un margin EBITDA superiore al 20%, espansione in Sardegna e diversificazione verso nuovi segmenti infrastrutturali. Alantra stima per il 2026 un margin EBITDA del 22,4% e una cassa netta di 11,8 milioni. Il titolo tratta a 5,2 volte EV/EBITDA 2026, un livello che il broker giudica non adeguato alla qualità del profilo di crescita.

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