Milano 9:29
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

La giornata del 15 aprile chiude piatta per il Dow Jones 30, che riporta un -0,15%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 48.694,3. Rischio di discesa fino a 48.074,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 49.313,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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