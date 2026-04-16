ARERA avvia il dialogo con gli stakeholders: parte il ciclo di incontri su energia e ambiente

Il Collegio ha incontrato oggi a Roma i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per un confronto su priorità, criticità e soluzioni nei settori energia e ambiente

(Teleborsa) - ARERA inaugura un nuovo ciclo di incontri di ascolto con i principali stakeholder dei settori energia e ambiente. Il programma ha avuto avvio oggi, con il Collegio dell'Autorità che ha riunito a Roma le Associazioni dei consumatori domestici del CNCU e dei consumatori non domestici – dalle PMI e artigiani al commercio – per avviare un confronto costruttivo e concreto sulle sfide prioritarie, le criticità emergenti e le possibili soluzioni condivise che interessano il mercato energetico e i settori ambientali.



Nel corso dell'incontro odierno – fa sapere ARERA in una nota – le diverse Associazioni dei consumatori domestici hanno ribadito l'importanza di rafforzare la tutela dei consumatori, specie in questa particolare stagione, garantendo trasparenza nei vari momenti della filiera dei mercati, per una maggiore capacità di scelta consapevole. Particolare attenzione è stata posta anche ai temi della promozione e tutela nei nuovi modelli di autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili, della povertà energetica e dei vulnerabili, su come ridurre la "bolletta" delle famiglie e potenziare la forza contrattuale del consumatore nel contenzioso con gli operatori.



Da parte delle Associazioni dei consumatori non domestici si è sottolineata l'importanza dei costi dell'energia, con nuovi assetti che riguardano anche la produzione aziendale diffusa di energia e la necessità di semplificazione nelle pratiche di connessione e nei contratti. Altri temi sono stati quelli della chiarezza delle offerte e della necessità della riduzione del peso degli oneri per le piccole e

micro imprese, con tariffe più eque anche nei settori ambientali.



Quanto è emerso avrà una sede di confronto stabile attraverso l'istituzione del rinnovato "Osservatorio della regolazione", una delle nuove iniziative dell'attuale Collegio di ARERA. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane con le Associazioni degli operatori dei settori regolati, con gli operatori di rete e le principali imprese dei settori energia e ambiente. Le indicazioni raccolte contribuiranno alla redazione del quadro strategico 2026-2029 di ARERA che verrà poi posto in consultazione e sarà oggetto di formali audizioni.

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