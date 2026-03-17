Consiglio Ambiente: "Diffusa preoccupazione per incidenza ETS"

(Teleborsa) - A margine del Consiglio Ambiente, oggi a Bruxelles, si è tenuta una riunione di coordinamento ministeriale del gruppo dei Paesi creatosi nel contesto del recente negoziato sulla legge clima. L'obiettivo – riporta il ministero di Ambiente e sicurezza energetica in una nota – è stato quello di verificare la possibilità di coordinare una linea comune di intervento nello scambio di opinioni sul quadro climatico post-2030 previsto all'ordine del giorno del Consiglio.



"Alla fine dell'incontro si è registrata una diffusa preoccupazione soprattutto per l'incidenza dell'ETS, sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull'industria, sulle economie dei Paesi membri", si legge. Per l'Italia era presente il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Gli Stati partecipanti alla riunione si sono ripromessi di proporre iniziative comuni per affrontare questo problema.

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