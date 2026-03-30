Madrid: balza in avanti Acciona Energia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona Energia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Acciona Energia rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Acciona Energia evidenzia un declino dei corsi verso area 20,67 Euro con prima area di resistenza vista a 21,17. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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