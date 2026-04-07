Commerzbank: UniCredit non offre un upside di crescita del valore sufficiente

(Teleborsa) - Dopo la pubblicazione da parte di UniCredit dell'invito alla propria assemblea generale straordinaria, Commerzbank ha fatto sapere di non concordare in gran parte con le conclusioni contenute, e in particolare con l'affermazione secondo cui Commerzbank si sarebbe rifiutata di collaborare in modo costruttivo con UniCredit per un'operazione che crei valore.



La banca tedesca afferma che, nelle scorse settimane, si sono svolti "diversi incontri" con UniCredit - l'ultimo dei quali poco prima delle suddette pubblicazioni - al fine di esplorare in modo costruttivo le basi e i vantaggi dell'offerta pubblica di acquisto annunciata da UniCredit agli azionisti di Commerzbank. Inoltre, negli ultimi 18 mesi si è mantenuto "un dialogo regolare e trasparente" con UniCredit in qualità di azionista. Durante questo periodo, tuttavia, UniCredit "non ha avanzato richieste o suggerimenti specifici – ad esempio in merito al modello di business di Commerzbank o a potenziali aree di cooperazione – né ha proposto elementi chiave per un'eventuale operazione".



Secondo Commerzbank, i punti cardine di un'operazione delineata verbalmente da UniCredit "non hanno dimostrato un potenziale di creazione di valore sufficiente" per gli azionisti di Commerzbank al di là dell'attuale strategia autonoma e del relativo orizzonte temporale. Una parte significativa del potenziale delineato da UniCredit "non si basa sulla fusione dei due istituti e può quindi essere realizzata da Commerzbank anche in modo indipendente, senza i significativi rischi di esecuzione associati a un'operazione", viene sottolineato. Inoltre, UniCredit ha ripetutamente "confermato, nel corso degli incontri, di non ravvisare al momento margini per un premio necessario, in linea con gli standard di mercato, né per un miglioramento delle condizioni" della sua offerta.



Su queste basi, "una soluzione condivisa non è attualmente evidente" per Commerzbank, che lamenta anche un approccio da parte di UniCredit che "rende difficile costruire la fiducia reciproca necessaria per una transazione di successo".



Commerzbank annuncerà obiettivi finanziari più ambiziosi - come già anticipato a febbraio - e fornirà ulteriori dettagli sull'aggiornamento della sua strategia in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali l'8 maggio 2026. La società prevede un ulteriore potenziale di crescita rispetto agli obiettivi originariamente fissati per il 2028.

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