Argentina tratta un prestito da 2 miliardi con garanzie Banca Mondiale

(Teleborsa) - L’Argentina è in trattative per ottenere un prestito da 2 miliardi di dollari da banche private, sostenuto da garanzie di istituzioni della Banca Mondiale. Secondo quanto scrive Bloomberg che cita fonti vicine al dossier, i negoziati sono guidati dal ministro dell’Economia Luis Caputo, attualmente a Washington in occasione degli incontri del Fondo Monetario Internazionale, con l’obiettivo di rifinanziare le prossime scadenze del debito a tassi più vantaggiosi.



Il finanziamento avrebbe una durata di sei anni, con un periodo di grazia di tre anni, e sarebbe quasi interamente garantito dalla World Bank attraverso due sue entità: la International Bank for Reconstruction and Development e la Multilateral Investment Guarantee Agency. La struttura dell’operazione ricalcherebbe quella utilizzata da Panama per un prestito da 1,4 miliardi di dollari all’inizio dell’anno.



Le autorità argentine stanno negoziando un tasso d’interesse intorno al 5%, sensibilmente inferiore rispetto ai rendimenti superiori al 9% richiesti attualmente dai mercati internazionali. L’operazione si inserisce in una strategia più ampia per migliorare le condizioni di finanziamento del Paese.



Una volta ottenuto il prestito, Buenos Aires potrebbe valutare un ritorno sui mercati internazionali dei capitali. Tuttavia, Caputo ha recentemente dichiarato agli investitori che non sarà necessario emettere nuovo debito sui mercati globali almeno fino alla fine dell’anno.



Il nuovo finanziamento si aggiungerebbe al programma da 20 miliardi di dollari già in essere con il International Monetary Fund e a una linea di swap valutario di pari entità con il Tesoro statunitense.









(Foto: Angelica Reyes su Unsplash)

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