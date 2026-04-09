Paramount riduce il prestito M&A a 49 miliardi di dollari mentre cresce il gruppo di finanziatori

(Teleborsa) - Bank of America e Citigroup hanno ridotto e redistribuito il prestito ponte da 54 a 49 miliardi di dollari a sostegno dell’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance . Il finanziamento, che coinvolge ora diciotto banche tra cui Deutsche Bank e Wells Fargo , rappresenta uno dei più grandi accordi di finanziamento M&A dell’anno.



Il prestito permanente comprende due tranche da 2,5 miliardi di dollari con scadenze a tre e cinque anni, e una linea revolving da 5 miliardi di dollari a cinque anni. Un precedente prestito a breve termine da 3,5 miliardi è stato cancellato.



La ristrutturazione del debito è un passo chiave verso il completamento dell’acquisizione, dopo che Paramount ha siglato accordi di equity syndication con fondi del Golfo. Il prestito ponte consente di coprire immediatamente il fabbisogno finanziario e sarà successivamente sostituito da un mix di obbligazioni investment-grade e high-yield.



L'acquisizione di Warner Bros. si è conclusa dopo una battaglia competitiva che ha visto Paramount aumentare l’offerta a 31 dollari per azione, superando la proposta iniziale di Netflix da 27,75 dollari per azione. Le modifiche all’offerta di Paramount hanno incluso garanzie personali miliardarie da parte di Larry Ellison, fondatore di Oracle e padre del CEO di Paramount, David Ellison.



(Foto: © Ton Snoei | 123RF)

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