Danone, JV con Arcor per cogliere nuove opportunità nel settore lattiero-caseario in Argentina

(Teleborsa) - Danone , colosso francese del settore alimentare, e Arcor, azienda alimentare argentina specializzata in prodotti dolciari, hanno annunciato un'evoluzione della loro alleanza strategica in Argentina, con la creazione di una joint venture focalizzata sul mercato lattiero-caseario locale. La nuova partnership unirà: l'attività lattiero-casearia di Danone in Argentina (Danone Argentina), presente nel Paese da trent'anni; Mastellone Hermanos, azienda con una lunga tradizione nel mercato lattiero-caseario argentino, che dura da quasi un secolo; Logistica La Serenísima, la loro controllata logistica comune.



La joint venture aprirà anche nuove opportunità di crescita nel mercato lattiero-caseario grazie agli undici stabilimenti produttivi situati nella regione, dove, tra gli altri prodotti, vengono realizzati latte, dulce de leche, formaggi, burro, panna, yogurt e dessert. A seguito di questa operazione, Danone deterrà il controllo paritario della joint venture con Arcor e, dopo la chiusura, la partecipazione sarà contabilizzata come "società a patrimonio netto" nei bilanci di Danone, sulla base della quota del 50%.



"Con questa operazione, siamo lieti di portare la nostra partnership di lunga data con il gruppo Arcor a un livello superiore - ha detto Antoine de Saint-Affrique, CEO di Danone - Ciò sottolinea il nostro impegno nei confronti del mercato argentino e latinoamericano. La combinazione delle nostre risorse creerà una solida piattaforma di crescita con maggiori opportunità di innovazione, efficienza operativa e maggiore diffusione".



(Foto: © Maxim Kuzubov / 123RF)

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