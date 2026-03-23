BEI, prestito di 90 milioni di euro per alimentazione elettrica da terra nel porto di Rotterdam

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) sta erogando un prestito di 90 milioni di euro all'Autorità portuale di Rotterdam per l'installazione di impianti di alimentazione elettrica da terra presso tre terminal container nel porto di Rotterdam. Il prestito finanzierà Rotterdam Shore Power, una joint venture tra l'Autorità portuale di Rotterdam ed Eneco. Oltre all'installazione dell'alimentazione elettrica da terra, Rotterdam Shore Power si occuperà del collegamento alla rete, del cablaggio e di altri lavori di costruzione e scavo correlati. In totale, otto chilometri di banchina saranno dotati di alimentazione elettrica da terra, con 35 punti di connessione per le navi portacontainer.



Oltre al prestito della BEI, il progetto è anche ammissibile a un contributo a fondo perduto della Commissione europea di circa 70 milioni di euro nell'ambito del Fondo per le infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIF) del Connecting Europe Facility (CEF).



"Rotterdam è il porto più importante d'Europa e continua a innovare per rimanere all'avanguardia - ha dichiarato Robert de Groot, vicepresidente della BEI - Collegare le grandi navi portacontainer alla rete elettrica di terra è un passo fondamentale per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Questo non solo è positivo per l'ambiente, la qualità dell'aria e la salute pubblica, ma anche per la nostra economia, poiché aiuterà l'Europa a diventare meno dipendente dall'energia proveniente da paesi più lontani. La situazione geopolitica rende evidente la necessità per l'Europa di una maggiore autonomia in materia di approvvigionamento energetico".

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