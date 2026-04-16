Borsa: Londra, apertura +0,18%

Milano 9:33
48.403 +0,51%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 9:33
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24.102 +0,15%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,18% a quota 10.578,17 dopo l'apertura.
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