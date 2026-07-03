Borsa: Londra, apertura +0,31%

Milano 9:13
52.781 +0,67%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:13
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25.799 +0,85%

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In breve, Finanza
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