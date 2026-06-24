Borsa: Londra, apertura -0,08%

Milano 9:13
51.866 -0,31%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:12
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24.764 -0,52%

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In breve, Finanza
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